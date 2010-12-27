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У Гостиного двора и Эрмитажа снесли незаконные павильоны
Сегодня, 20:50
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Rybka123

У Гостиного двора и Эрмитажа снесли незаконные павильоны

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Всего сотрудники ККИ составили шесть протоколов об административных правонарушениях.

В Петербурге ликвидировали две незаконные торговые точки, которые располагались в Центре города. Об этом сообщили в пресс-службе ККИ.

Так, две крытых торговых палатки были расположены у Гостиного двора и в арке Главного штаба. Там незаконно торговали медом, сладостями, сувенирами, сумками и прочими товарами для туристов.

В ходе рейда оба "пузыря" были убрана, а продукция в количестве 2436 единиц изъята. Всего сотрудники ККИ составили шесть протоколов об административных правонарушениях.
Фото: ККИ

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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