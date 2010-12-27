У Гостиного двора и Эрмитажа снесли незаконные павильоны

Всего сотрудники ККИ составили шесть протоколов об административных правонарушениях.

В Петербурге ликвидировали две незаконные торговые точки, которые располагались в Центре города. Об этом сообщили в пресс-службе ККИ.

Так, две крытых торговых палатки были расположены у Гостиного двора и в арке Главного штаба. Там незаконно торговали медом, сладостями, сувенирами, сумками и прочими товарами для туристов.

В ходе рейда оба "пузыря" были убрана, а продукция в количестве 2436 единиц изъята. Всего сотрудники ККИ составили шесть протоколов об административных правонарушениях.

Фото: ККИ