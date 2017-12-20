По Петербурге не работают многие АЗС

В Петербурге многие АЗС прекратили действовать из-за сбоев.

В Санкт-Петербурге автомобилисты жалуются на то, что не могут заправить машини из-за неработающих автозаправочных станций.

В "Газпромнефти" сообщили, что большинство АЗС в Петербурге временно закрыты в связи с техническими работами. Отметим, что в настоящее время в обычном режиме функционируют только две заправки: на Придорожной аллее и на улице Седова.

В социальной сети петербуржцы сообщают о том, что не работают заправки ЛУКОЙЛа. Также уточняют, что данная ситуация продлится весь день, 20 декабря. Читатель Piter.tv рассказал, что заправка "Лукойл" на улице Кржижановского, 12 не работает. Однако есть и другая информация. Например на "Ладожской" на "ЛУКОЙЛе" все заправляются в спокойном режиме, сообщает пользователь "Вконтакте".

Видео: Piter.tv