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По Петербурге не работают многие АЗС

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В Петербурге многие АЗС прекратили действовать из-за сбоев.

В Санкт-Петербурге автомобилисты жалуются на то, что не могут заправить машини из-за неработающих автозаправочных станций.
 
В "Газпромнефти" сообщили, что большинство АЗС в Петербурге временно закрыты в связи с техническими работами. Отметим, что в настоящее время в обычном режиме функционируют только две заправки: на Придорожной аллее и на улице Седова.
 
В социальной сети петербуржцы сообщают о том, что не работают заправки ЛУКОЙЛа. Также уточняют, что данная ситуация продлится весь день, 20 декабря. Читатель Piter.tv рассказал, что заправка "Лукойл" на улице Кржижановского, 12 не работает. Однако есть и другая информация. Например на "Ладожской" на "ЛУКОЙЛе" все заправляются в спокойном режиме, сообщает пользователь "Вконтакте".
 
 
Видео: Piter.tv
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Категории: Картина дня Лента новостей Происшествия Новости СПб

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