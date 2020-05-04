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Неизвестные "заминировали" два самолета внутрироссийских рейсов

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Полеты воздушных судов прошли в штатном режиме.

В ТАСС рассказали об угрозах минирования двух рейсов следующих по маршрутов "Москва - Екатеринбург" и "Москва - Санкт-Петербург". 

По данным СМИ, борт, следующий рейсом Москва - Екатеринбург, подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва. Экипаж не стал менять маршрут и продолжил движение в точку назначения.

О минировании рейса в Санкт-Петербург аноним сообщил в аэропорт Шереметьево. Борт благополучно сел в пункте назначения. Взрывных устройств в салоне обнаружено не было. 

Видео: Питер ТВ

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Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия,

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