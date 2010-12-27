Найденные на дне Невы патроны подняли при помощи магнита и "кошки"

Сотрудники Росгвардии занимались тем, что поднимали со дна Невы патроны. О сваленных в реку боеприпасах сообщили в правоохранительные органы прохожие.

Около десяти утра в понедельник, 4 сентября, в дежурную часть ГУ Росгвардии сообщили о том, что около дома 22 на Дворцовой набережной в воде лежат боеприпасы. Несколько десятков патронов лежало на глубине метра. Очевидцы заметили, что патроны выглядели так, как будто их высыпали в воду.

На место отправился ОМОН Росгвардии. До их прибытия место вокруг охраняли бойцы из патруля вневедомственной охраны. Специалисты инженерно-технического отдела извлекли из воды боеприпасы. Для этого они использовали магнит и саперскую "кошку".

"Оказалось, что это 100 штук современных патронов 7,62х54 мм, а также 34 охотничьих патрона 12-го калибра. Боеприпасы были переданы сотрудникам районной полиции для проведения экспертизы", - сообщают в пресс-службе Росгвардии.

Фото: ГУ Росгвардии