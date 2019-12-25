Неадекватный москвич ранил ножом 3х родственников

Ранним утром, 14 февраля, в своей квартире мужчина нанес ножевые ранения родственникам.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского главка МВД сообщает, что около 6 часов 40 минут в квартире на Ленинградском шоссе столицы произошла поножовщина. По некоторым данным психически больной мужчина ранил ножом мать, бабушку и дедушку.
Мужчину задержали, пострадавшим родственникам оказана необходимая медицинская помощь. Характер нанесенных ранений не уточняется.
В МВД выясняют все обстоятельства происшествия.
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Фото: Piter.TV
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