В Волгодонске Ростовской области 14-летний подросток совратил 2 первоклассниц

Отмечается, что подросток умственно отсталый.

В Ростовской области расследуется дело о совращении 2х первоклассниц.

Издание "КП по Ростовской области" сообщает, что 14-летний подросток заманил к себе домой двух девочек первоклассниц, учениц местной школы. Когда девочки пришли домой и рассказали, что произошло в квартире, родители обратились с заявлением в полицию.

По данному факту проводятся проверка, возбуждено уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера". Особо отмечается, что подросток страдает умственной отсталостью.

Фото: Piter.TV