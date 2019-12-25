В Волгодонске Ростовской области 14-летний подросток совратил 2 первоклассниц

В Ростовской области расследуется дело о совращении 2х первоклассниц.
Издание "КП по Ростовской области" сообщает, что 14-летний подросток заманил к себе домой двух девочек первоклассниц, учениц местной школы. Когда девочки пришли домой и рассказали, что произошло в квартире, родители обратились с заявлением в полицию.
По данному факту проводятся проверка, возбуждено уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера". Особо отмечается, что подросток страдает умственной отсталостью.
Фото: Piter.TV
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