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Не уступил дорогу: во Фрунзенском районе маршрутка влетела в трамвай
Сегодня, 9:25
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lesjasap
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Не уступил дорогу: во Фрунзенском районе маршрутка влетела в трамвай

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На Ярослава Гашека водитель маршрутки "забодал" трамвай.

Утром во Фрунзенском районе произошла авария маршрутки с трамваем. Водитель маршрутного такси решил проскочить, но не рассчитал время. В результате оплошности шофер въехал в бок трамваю, следовавшему по 25 маршруту.

Транспорт столкнулся на пересечении улиц Ярослава Гашека и Купчинской. Виновником ДТП стал лихач из 53 маршрутки. В настоящее время на данном участке дороги собирается пробка. На месте работают сотрудники ДПС. 

Троллейбусы встали в оцепенении. Авария на проезжей части не дает им продвигаться вперед по заданному направлению. Автомобильный затор наблюдается в сторону метро.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

Теги: авария , дтп , купчино , маршрутка , трамвай , фрунзенский район
Категории: Новости СПб ДТП

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    Сегодня 9:58

    Попал среднеазиатский партнёр - ремонт такого трамвая как квартира стоит .

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