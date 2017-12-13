Не уступил дорогу: во Фрунзенском районе маршрутка влетела в трамвай

На Ярослава Гашека водитель маршрутки "забодал" трамвай.

Утром во Фрунзенском районе произошла авария маршрутки с трамваем. Водитель маршрутного такси решил проскочить, но не рассчитал время. В результате оплошности шофер въехал в бок трамваю, следовавшему по 25 маршруту.

Транспорт столкнулся на пересечении улиц Ярослава Гашека и Купчинской. Виновником ДТП стал лихач из 53 маршрутки. В настоящее время на данном участке дороги собирается пробка. На месте работают сотрудники ДПС.

Троллейбусы встали в оцепенении. Авария на проезжей части не дает им продвигаться вперед по заданному направлению. Автомобильный затор наблюдается в сторону метро.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб