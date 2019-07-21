Названы пять лучших русских спорткаров

Эксперты назвали пятерку лучших отечественных спортивных автомобилей.

Эксперты сайта CarsWeek.ru составили топ из пяти самых интересных российских спорткаров. Аналитики отметили, что лишь один из вариантов является серийным, остальные существуют в виде действующих прототипов.

На первое место они поставили проект от российского энтузиаста под названием Flanker F. Автомобиль специально создал для дрифтинга и имеет мощность составляет 640 лошадиных сил.

На втором месте расположились автомобили G-Force Барс с мощностью 398 лошадиных сил.

Третью строчку занял ShortCut 527, который имеет мощность 184 лошадиных сил.

Четвертую позицию аналитики отдали моделям Marussia B1 или B2. Мощность их двигателя составляет до 240 лошадиных сил.

Пятерку лучших замыкает авто прототип, построенный студентами. Модель под названием "Родстер Крым" была создана на базе Lada Kalina. Ее мощность составляет 106 лошадиных сил.

Видео: Ютуб/

JOHNNY DOPE/Супротек Рейсинг. Автоспорт Suprotec Racing Sport/Игорь Асанов/Shmee150/Bauman Racing