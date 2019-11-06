Врачи назвали симптомы развития рака печени

К ним относят ухудшение пищеварения и состояния кожи.

Специалисты центра Исследования рака Великобритании назвали ранние симптомы онкологии печени. Одним из них является быстрое насыщение. Это происходит из-за того, что опухоль в печени повышает давление, и жидкость из вен вытесняется в брюшную полость. Это дает ложное ощущение сытости.

Также к симптомам рака печени относятся потеря веса, пожелтение кожи и белков глаз, зуд и слабость. К факторам риска относятся прием алкоголя, избыточный вес и курение.

В случае обнаружения у себя описанных симптомов, эксперты рекомендуют обратиться в больницу и сдать анализы.

Видео: YouTube / UCLA Health