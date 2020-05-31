Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

Общее число число зараженных в РФ превысило 400 тысяч человек.

За минувшие сутки в России коронавирус выявили 9 268 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Инфицированных обнаружили в 84 регионах, сообщили в ИЦК. По сравнению с данными за прошлые сутки число выявленных случаев COVID-19 увеличилось на 316 человек.

По числу новых случаев по-прежнему лидирует Москва — 2 595. Далее идут Подмосковье — 757, Санкт-Петербург — 369, Нижегородская область — 301, Свердловская область — 265.

С начала эпидемии в РФ зарегистрировано 405 843 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. От болезни излечилось 171 883 пациентов, скончались 4 693 человека.

Фото: стопокоронавирус.рф

Видео: government.ru