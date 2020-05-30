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Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

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Общее число число зараженных в РФ приближается к отметке в 400 тысяч.

За минувшие сутки в России коронавирус выявили 8 952 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Инфицированных обнаружили в 83 регионах, сообщили в ИЦК. 

По числу новых случаев по-прежнему лидирует Москва — 2 367. Далее идут Московская область — 735, Санкт-Петербург — 365, Нижегородская область — 289 и Свердловская область — 261.
С начала эпидемии в РФ зарегистрировано 396 575 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. От болезни излечилось 167 469 пациентов, скончались 4 555 человека.

Фото: стопокоронавирус.рф

Видео: government.ru

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