Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

Общее число число зараженных в РФ приближается к отметке в 400 тысяч.

За минувшие сутки в России коронавирус выявили 8 952 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Инфицированных обнаружили в 83 регионах, сообщили в ИЦК.

По числу новых случаев по-прежнему лидирует Москва — 2 367. Далее идут Московская область — 735, Санкт-Петербург — 365, Нижегородская область — 289 и Свердловская область — 261.

С начала эпидемии в РФ зарегистрировано 396 575 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. От болезни излечилось 167 469 пациентов, скончались 4 555 человека.

Фото: стопокоронавирус.рф

Видео: government.ru