Эксперты назвали первые симптомы рака легких

В случае обнаружения у себя описанных симптомов, эксперты рекомендуют обратиться в больницу и сдать анализы.

Специалисты назвали ранние симптомы онкологии легких. Одними из них являются затрудненное дыхание и приступы кашля, сообщил "Медикфорум".

Также к симптомам рака легких относятся постоянная хрипота, отеки шеи и лица, одышка, боли в груди, ночное потоотделение и резкое снижение веса. Помимо них об онкологии может свидетельствовать боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, а также жировые отложения вокруг средней части тела.

В случае обнаружения у себя описанных симптомов, эксперты рекомендуют обратиться в больницу и сдать анализы.

Видео: YouTube/ UCLA Health