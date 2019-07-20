Стали известны наименее востребованные в России профессии

Исследование было проведено по итогам 2018 года.

В России наименьшим спросом пользуется профессии учителей средней школы и бухгалтеров. Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на данные ВНИИ ТРУДА Минтруда РФ.

Согласно статистике, педагоги занимают лишь 1% на рынке кадров лишь, а бухгалтеры – 1,4%. Это свидетельствует об удовлетворенном спросе, отметил в ВНИИ.

Также меньше всего работодатели ищут специалистов в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности, а также сотрудников художественных организаций - галерей, музеев, библиотек.

К дефицитным профессиям согласно анализу нельзя отнести и продавцов с охранниками. Несмотря на их массовость, спрос на сотрудников в данных сферах составляет 31,4 тысячи и 15,5 тысячи мест соответственно.

В ВНИИ рассказали, что высоким спросом пользуются квалифицированные работники сельского и лесного хозяйств, рыбоводства и рыболовства.

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