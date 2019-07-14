Эксперт назвала наиболее частые жалобы российских туристов

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что российские туристы часто жалуются.

Российские туристы чаще всего жалуются на перенос или задержку авиарейсов. Об этом сообщили "РИА Новости", ссылаясь на исполнительного директора Альянса туристических агентств (АТА) Наталию Осипову.

Больше всего отдыхающие недовольны, когда их утренний рейс переносится на вечер. Также россиян не устраивает смена отеля, особенно если это происходит по приезде на место отдыха. Нередко отдыхающим не нравится питание в отелях эконом-класса, в частности скромное количество еды.

Осипова рассказала и о других видах жалоб, которые поступают от женщин. В частности, прекрасный пол недоволен излишним вниманием мужей к женщинам с "пониженной социальной ответственностью" во время отдыха.

В случае с российскими гостиницами, туристы обычно жалуются на плохую обслугу. Тем не менее, речь идет не обо всех отечественных отелях.

Видео: ютуб/maxdreamcreator