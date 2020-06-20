Названы 5 самых популярных подержанных автомобилей в России

Всего в мае 2020 года в России было перепродано 268 443 легковых машин.

Специалисты "Автостат инфо" изучили рынок поддержанных легковых автомобилей в России и назвали пятерку самых популярных моделей на май текущего года.

На первом месте оказалась Lada 2114, которую приобрели 7725 раз. На втором месте расположились Ford Focus (6971 моделей), а на третьем месте идет Lada 2107 (6090 моделей). В пятерке лидеров также — Hyundai Solaris и KIA Rio. Десятку рейтинга замкнула LADA 2109 (4562 моделей).

Всего в мае 2020 года в России было перепродано 268 443 легковых машин. Это на 29% меньше показателей прошлого года, когда было приобретено 378 073 моделей.

Видео: YouTube / Михеев и Павлов