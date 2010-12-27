Навигатор для птиц: ученые СПбГУ выяснили, как перелетные птицы ориентируются в магнитном поле

В роли "GPS" у птиц выступает глазничная ветвь тройничного нерва.

Международная группа исследователей, в которую вошел профессор СПбГУ Никита Чернецов, провела эксперимент, в ходе которого было выяснено, как перелетные птицы получают информацию о своем местоположении. Об этом сообщает пресс-служба СПБгУ.

Ученые провели эксперимент с тростниковыми камышевками. Птиц разделили на две группы: в первой группе находились птицы с пресеченным нервом глазничной ветви, а во второй – обычные птицы. Птиц поместили в местность с измененным магнитным полем. Птицы с пресеченным нервом не заметили изменений и двигались как прежде. Птицы же из второй группы заметили смешение магнитного поля и изменили направление. Таким образом, ученые пришли к выводу, что "встроенный" механизм навигации у птиц имеет магнитную природу.

Подобные открытия важны для изучения путей и способов миграции птиц и животных, что даст возможность защищать их на всем ареале их обитания. Ко всему прочему, понимание механизма птичьего "GPS" в будущем может помочь в создании магнитного навигатора, не требующего связи со спутником.

Материалы с результатами опблиованы в издании Scientific Reports.

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