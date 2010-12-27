Накануне 1 сентября школы Выборга проверят кинологи с собаками

Выборгский район продолжает активную подготовку к началу учебного года.

На этой неделе все школы Выборгского района осмотрят специалисты УМВД. Накануне Дня знаний они проверят объекты на соответствие требованиям антитеррористической безопасности и защиты детей от правонарушителей. В частности, образовательные учреждения осмотрят кинологи с собаками. Их специально выписали из Санкт-Петербурга: умные животные проверят объекты на наличие взрывчатки, наркотиков и других опасных веществ.

Кроме того, представители УМВД по Выборгсскому району осмотрят места проведения школьных линеек, утренников в детских садах и другие праздничные локации. Уже сформирован план работы правоохранителей на торжественных мероприятиях во всех поселениях Выборгского района 1 сентября.

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Фото: пресс-центр администрации Выборгского района