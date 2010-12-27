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В Петербурге водитель-новичок врезался в угол дома
Сегодня, 10:54
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Shdaria
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В Петербурге водитель-новичок врезался в угол дома

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В Санкт-Петербурге утром 25 сентября неопытный водитель создал затрудненное движение по Малому проспекту П.С.

В Санкт-Петербурге водитель-новичок повредил стену дома на углу улицы Ленина и Малого проспекта П.С. Об этом рассказали свидетели произошедшего и поделились фото в социальной сети "Вконтакте". В угол дома водитель угодил после столкновения с другим автомобилем, который перекрыл движение по Малому проспекту. 

Обстоятельства аварии неизвестны, однако очевидцы ДТП утверждают, что за рулем находился начинающий водитель. На место происшествия работали сотрудники полиции. Известно, что в дорожной аварии пострадавших нет, машину с дороги убрали, поэтому движение на выше указанном участке свободно. 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: дтп петербург , дтп спб , новости петербург , происшествия спб
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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