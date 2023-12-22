Начальник уголовного розыска Петербурга назначен замминистра МВД по Северной Осетии

Детали, объясняющие причины кадровых перестановок, не раскрываются.

Полковник полиции Олег Колесников, ранее руководивший управлением уголовного розыска в Петербурге и Ленобласти, назначен заместителем министра внутренних дел по Республике Северная Осетия — Алания, а также возглавил республиканскую полицию. Информацию об этом содержит приказ министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Детали, объясняющие причины кадровых перестановок, не раскрываются. Перед назначением Колесников отправился к новому месту службы. Отец полковника родом из Абхазии, что дает ему понимание специфики работы в северокавказских регионах.

Колесников обладает степенью кандидата юридических наук и удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Он проработал в уголовном розыске 25 лет и занимал пост начальника угрозыска Петербурга и Ленобласти с 2019 года.

Фото: Piter.TV