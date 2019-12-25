На заседании депутатов МО "Город Выборг" обсудили последние изменения в бюджете за текущий год

Объем доходов Выборга за последние 9 месяцев составил почти пол миллиарда рублей.

Во вторник, 24 декабря, состоялось традиционное заседание совета депутатов МО "Город Выборг". На нем присутствовал глава администарции Выборгского района Геннадий Орлов. Провел заседание глава города Дмитрий Никулин.

Депутаты обсудили вопросы, касающиеся бюджета за уходящий год.

Объем доходов Выборга за последние 9 месяцев составил почти 500 миллионов рублей. Большая доля - налоговые поступления. Об этом сообщил председатель комитета финансов Александр Болучевский.

Болучевский отметил, что корректировки бюджета происходят в связи с финансированием из областного бюджета. Деньги, выданные региональной казной направлены на поддержание майских указов и дорожное хозяйство.

Во время заседания депутаты приняли новый нормативно-правовой акт, определяющий нормы и требования для борьбы с борщевиком на территории города.

Ранее мы сообщали, что глава Выборгского района провел заседание совета депутатов по бюджетному планированию.

Видео: Piter.TV