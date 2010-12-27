Главными вопросами на повестке дня стали решения, связанные с бюджетным планированием на 2019 год. Провёл встречу глава районной администрации Дмитрий Никулин.

Глава Выборгского района провел заседание совета депутатов по бюджетному планированию. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Ключевым докладчиком на совещании стал председатель комитета финансов администрации Выборгского района Александр Болучевский. Он рассказал депутатам какие изменения коснулись бюджета на 2020-2021 годы.

В связи с поступлением областных средств для финансового обеспечения полномочий, переданных МО, доходная часть была увеличена. Деньги будут направлены на оплату труда работникам учреждений бюджетной сферы и на материально-техническое обеспечение детских садов.

Были приняты меры об изменении Положения о бюджетном процессе в МО "Выборгский район". Все корректировки стали следствие федеральных нововведений. Из-за этого органы местного самоуправления изменяют нормативные акты.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Выборге снижается количество ДТП.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти