Накануне состоялось совещание районной комиссии по организации безопасности дорожного движения, на котором обсудили вопросы дорожно-транспортной обстановки города.

В Выборге снижается количество ДТП. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти. Встречу провел председатель комитета дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства Сергей Петров.

Мероприятия по организации безопасности дорожного движения минимизировали количество ДТП в Выборгском районе почти на 10%. Количество смертей сократилось на 58,6%, количество пострадавших – на 7,2%, случаев наезда на пешеходов - на 1,7%.

Как правило, ДТП происходят из-за водителей, которые нарушают очередность проезда и не соблюдают дистанцию. Но пешеходы тоже вносят свой вклад в отрицательную статистику. Зачастую несчастные случаи происходят, когда гражданин идет вдоль проезжей части при наличии тротуара.

Районная администрация совместно с сотрудниками ОГИБДД разработали специальную адресную программу по проведению в образовательных учреждениях профилактических операций. Чтобы заострить внимание на проблеме, ежегодно проходит акция "Внимание-дети!". В 2019 году был организован конкурс "Дорога и мы" и "Безопасное колесо". Помимо этого, в Выборге рядом с объектами социального значения были установлены специальные ограждения и восстановлены дорожные неровности на Травяной, Выборгской, Круговой и других улицах. Была организована дорожная разметка и светофоры. Аналогичные мероприятия запланированы и на 2020 год.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Ленобласти 24 декабря будет +5 градусов и дожди.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти