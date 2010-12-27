ФСБ проверяет автозаправки Петербурга на "ядовитые" стеклоочистители

В Петербурге из-за смерти покупательницы стеклоочиститель на основе метанола проводится проверка на АЗС сотрудниками ФСБ.

В Санкт-Петербурге сотрудники экономической безопасности УФСБ навестили несколько автозаправок. Это связано с "ядовитыми" стеклоочистителями, продукцию проверяют по десяти адресам Петербурга и Ленобласти.

Известно, что 6 февраля с шести утра на поиски метаноловых растворов отправились двадцать оперативников контрразведки. Отметим, что обыскам подверглись АЗС на Верхней и Глиняной улицах, дороги на Турухтанные острова, проспектах Витебском, Дунайском, Пискаревском и Культуры, Объездном и Волховском шоссе.

Известно, что 6 февраля в автоцентре на улице Фучика было изъято 400 литров жидкости и возбудили уголовное дело. Кроме того, из-за сомнительной жидкости погибла 57-летняя покупательница стеклоочистителя на основе метанола. В связи с этим в Петербурге и Ленобласти организована усиленная проверка.