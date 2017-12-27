В Петербурге задержали мужчину со 100 граммами амфетамина

Мужчина вызвал подозрение, когда ускорил шаг в обратную сторону от патрульных.

Ночью 13 января в Московском районе наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии задержали петербуржца с увесистым пакетиком наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе УВО по СПб и ЛО.

Прохожий бросился в глаза, когда при виде патрульного автомобиля на улице Ленсовета он ускорил шаг. 26-летний местный житель даже предпринял попытку скрыться во дворах, но безуспешно.

У задержанного обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакетик с порошком бежевого цвета. Экспертиза установила, что молодой человек убегал от Росгвардии с амфетамином весом 98,1 грамм.

По факту находки было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ".