Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
В Петербурге обстреляли несколько автобусов
Сегодня, 13:14
0
Shdaria
336

В Петербурге обстреляли несколько автобусов

0
 
 

Областные маршрутки получили пулевые ранения от пневматического оружия 10 и 11 октября.

В Санкт-Петербурге 10 октября вечером 10 автобусов, которые соединяют Петербург с Ломоносовским районом области и Сосновым Бором, обстреляли на юге Северной столицы.
 
Известно, что шесть транспортных средств подверглись опасности вечером 10 октября, остальные стали жертвами утром  уже 11-го числа. Пострадавшими автобусами оказалисб №401, 216 и 403 компании "АТП Барс-2". В них были совершены выстрелы из пневматического оружия в Кировском и Красносельском районах города.
 
Как рассказывает директор "АТП Барс-2" Андрей Заботин, пострадавших среди пассажиров не имеется. 
Все новости района
Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5