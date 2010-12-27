В Петербурге обстреляли несколько автобусов

Областные маршрутки получили пулевые ранения от пневматического оружия 10 и 11 октября.

В Санкт-Петербурге 10 октября вечером 10 автобусов, которые соединяют Петербург с Ломоносовским районом области и Сосновым Бором, обстреляли на юге Северной столицы.

Известно, что шесть транспортных средств подверглись опасности вечером 10 октября, остальные стали жертвами утром уже 11-го числа. Пострадавшими автобусами оказалисб №401, 216 и 403 компании "АТП Барс-2". В них были совершены выстрелы из пневматического оружия в Кировском и Красносельском районах города.

Как рассказывает директор "АТП Барс-2" Андрей Заботин, пострадавших среди пассажиров не имеется.