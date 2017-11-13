В понедельник, 13 ноября в квартире одного из жилых домов на улице Подольских курсантов в Москве были обнаружены тела маленького ребенка и женщины. Об этом пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Москве.
По предварительным данным, женщина 1973 года рождения нанесла своему сыну 2013 года рождения несколько колото-резаных ранений. Малыш скончался. Затем мать решила свети счеты с жизнью, оставив предсмертную записку.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Вчера, 22:21
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Жуткие новости из Москвы: женщина убила малолетнего сына и покончила с собой
Сегодня в Москве в квартире одного из жилых домов были обнаружены тела маленького ребенка и женщины. По версии следствия, мать убила ребенка, а затем покончила с собой.
В понедельник, 13 ноября в квартире одного из жилых домов на улице Подольских курсантов в Москве были обнаружены тела маленького ребенка и женщины. Об этом пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Москве.