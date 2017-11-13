Жуткие новости из Москвы: женщина убила малолетнего сына и покончила с собой

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Сегодня в Москве в квартире одного из жилых домов были обнаружены тела маленького ребенка и женщины. По версии следствия, мать убила ребенка, а затем покончила с собой.