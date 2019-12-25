Местные жители скончались из-за аварий на электросетях, вызванных наводнением.

На востоке Индии четыре человека погибли от ударов током. Об этом сообщили местные журналисты из издания Hindustan Times. В СМИ отметили, что трагедия произошла в штате Западная Бенгалия 21 августа.

Местные власти зафиксировали чрезвычайное положение в столице штата Калькутта, а также городе-спутнике Ховра. Местные жители погибли из-за падения опор линий электропередачи и аварии на электросети. Инцидент произошел в результате наводнений, вызванных проливными муссонами.

Напомним, что в южной части Западной Бенгалии из берегов вышли реки Муриганга и Калинди. Ближайшие к воде деревни затопило. В безопасные районы спасателям пришлось эвакуировать сотни жителей.

Число пострадавших из-за утечки газа в Индии достигло 20.