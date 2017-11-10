На видео попали жестокие женские разборки из-за мужчины

В Карачаево-Черкесии две женщины боролись за мужчину, прибегая к физической силе.

В сети набирает популярность видео, снятое в Карачаево-Черкесии. На кадрах видеоролика две молодые женщины устроили разборки из-за мужчины. Авторы видеозаписи отмечают, что по всей видимости героини ролика не поделили возлюбленного, также сообщается, что женщины выражались нецензурно.

Известно, что местная жительница пришла в кабинет к своей предполагаемой сопернице и решила, что слова здесь не помогут, поэтому сразу начала применять физическую силу. Она оттаскала женщину за волосы.

Видео: YouTube - Анна Анна