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Врачи борются за жизнь мальчика, который упал с дерева в Петербурге
Сегодня, 11:00
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Shdaria
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Врачи борются за жизнь мальчика, который упал с дерева в Петербурге

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В Петербурге 7-летний упал с дерева на детской площадке и получил серьезные травмы.

19 октября в Выборгском районе Санкт-Петербурга несовершеннолетний упал с дерева и получил множество тяжелых травм.

По данным АН "Оперативное прикрытие", родители 7-летнего мальчика вызвали скорую помощь на дом в первом часу ночи. Школьника увезли в Детскую больницу №2 с катотравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, в тяжелом состоянии. 

По предварительным данным, страшное происшествия  случилось на детской площадке у дома № 33 по Кантемировской 19 октября вечером. Ночью, примерно в 22.40 мальчик упал с дерева.

Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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