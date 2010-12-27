Врачи борются за жизнь мальчика, который упал с дерева в Петербурге

В Петербурге 7-летний упал с дерева на детской площадке и получил серьезные травмы.

19 октября в Выборгском районе Санкт-Петербурга несовершеннолетний упал с дерева и получил множество тяжелых травм.

По данным АН "Оперативное прикрытие", родители 7-летнего мальчика вызвали скорую помощь на дом в первом часу ночи. Школьника увезли в Детскую больницу №2 с катотравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, страшное происшествия случилось на детской площадке у дома № 33 по Кантемировской 19 октября вечером. Ночью, примерно в 22.40 мальчик упал с дерева.