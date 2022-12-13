На популярного блогера пожалуются в правоохранительные органы за непрозрачные сборы в поддержку военных

Продолжается конфликт на тему возможного мошенничества со сборами в поддержку СВО в социальных сетях и видеостримах.

Ситуация со стримером "Игорь Адская Рулетка" и его сборами средств в поддержку военнослужащих вышла на новый виток. Напомним, мы писали, что другой блогер - Сергей "Вставай Страна!" обвинил его в возможном расходовании собранных денег на свои личные цели, в том числе, на покупку дома и дорогого автомобиля. После выхода резонансного ролика аудитория разделилась. Часть подписчиков согласились с тезисом о том, что подобные сборы нуждаются в обязательной отчётности. Другие комментаторы напомнили Сергею "Вставай Страна!", что он сам до сих пор не предоставил полной отчётности за свои марафоны на сумму свыше 11 миллионов рублей, а значит, его кампания по критике может иметь целью устранение популярного конкурента за средства целевой аудитории.

Кажется, теперь с этим конфликтом будут разбираться правоохранители. Как заявил автор блога "Вставай Страна!", он уже написал заявление на оппонента с целью проверить расходование собранных с подписчиков миллионов рублей.

Наверное, я надоел с этой темой, но если я что-то делаю, то довожу это до конца. Сейчас многие блогеры после моих заявлений называют поднятую тему неактуальной, а отчетность за сборы - ненужной. Мне пишут, что нужны доказательства. Хорошо. В таком случае я пишу обращение по поводу данного инцидента в Генрокуратуру, Следственный Комитет, в Лигу безопасности Интернета. Это может сделать каждый, кого волнует тема.

Он в очередной раз напомнил, что Игорь "Адская Рулетка" собрал с аудитории за год свыше 6 миллионов рублей, при этом расходование средств на нужды СВО не подтверждено чеками или видео с благодарностями военных. В то же время у стримера появился новый дом, а на его видео стала встречаться дорогая иномарка Porsche Cayenne. Удивительный факт, ведь организатор сборов, по его собственным заявлениям, безработный и не ведёт бизнеса. При этом стримов на собственные расходы он за год провёл не более 4-х, набрав на личные цели не более миллиона.

С июля 2022 по апрель 2023 он провел сборов для себя - всего 4. На суммы не более 200 тысяч рублей. Очевидно, что на эти средства без работы и бизнеса не купить дом, Порше Кайен и содержать семью.

Отметим, что эксперты в сфере интернет-безопасности подтверждают существование проблемы участившихся мошеннических акций, которые заявляют о сборе средств в поддержку военнослужащих. Среди возможных решений проблемы называется составление реестра волонтеров, разработка специализированного кодекса, введение обязательно отчетности за собранные средства.

Фото: Piter.TV