В соцсети высмеяли поступок девушки, пытавшейся помочь замерзшей утке в Красносельском районе

На озере в Красносельском районе замерзала одинокая утка. Такой пост был размещен в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

На озере в Красносельском районе прохожие заметили одинокую утку. По словам очевидцев, у птицы примерзли лапы и она не могла улететь.



Пользователь, разместивший пост, обратилась за помощью к подписчикам группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург". Некоторые "обитатели" соцсети откликнулись на просьбу девушки и писали в комментариях сайты, где волонтеры помогают животным. Другие пользователи высмеяли поступок защитницы и начали остро шутить, предлагая пустить птицу "на мясо".



На данный момент судьба утки неизвестна.





Фото: Мегаполис

