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В соцсети высмеяли поступок девушки, пытавшейся помочь замерзшей утке в Красносельском районе
Сегодня, 21:07
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TretyakovaS
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В соцсети высмеяли поступок девушки, пытавшейся помочь замерзшей утке в Красносельском районе

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На озере в Красносельском районе замерзала одинокая утка. Такой пост был размещен в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

На озере в Красносельском районе прохожие заметили одинокую утку. По словам очевидцев, у птицы примерзли лапы и она не могла улететь.

Пользователь, разместивший пост, обратилась за помощью к подписчикам группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург". Некоторые "обитатели" соцсети откликнулись на просьбу девушки и писали в комментариях сайты, где волонтеры помогают животным. Другие пользователи высмеяли поступок защитницы и начали остро шутить, предлагая пустить птицу "на мясо".  

На данный момент судьба утки неизвестна.


Фото: Мегаполис

 

Теги: новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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