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В Петербурге обнаружили тело застреленного мужчины
Сегодня, 12:55
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Shdaria
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В Петербурге обнаружили тело застреленного мужчины

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В Петербурге сотрудники вневедомственной охраны нашли тело мужчины, в которого стреляли.

В Санкт-Петербурге утром 2 декабря сотрудники вневедомственной охраны в Кировском районе нашли погибшего мужчину. На его теле обнаружены две раны от огнестрельного оружия. 

Известно, что тело было найдено у дома № 9 по площади Стачек около 4 часов утра. Неизвестный лежал на скамейке на остановке у "Нарвской". На теле были явно заметны две раны – на груди и на правой руке. Кроме того, рядом с погибшим лежал резиновый шарик, предположительно от травматического пистолета. 
 
При мужчине были найдены догументы: пропуск как арендатора на территорию Дворца спорта "Юбилейный". По предварительной информации установлено, что тело погибшего пренадлежит 29-летнему уроженецу Перми без регистрации в Петербурге. 
 
 
Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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