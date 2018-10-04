На новогодние праздники в каждом округе Подмосковья будет работать ярмарка

Оформлены ярмарки будут по единому стандарту.

Вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова рассказала телеканал "360", что в каждом округе Московской области заработают новогодние ярмарки. Кроме того, по области будет ездить ярмарочный поезд.

По словам Виртуозовой, Московская область состоит из более 60 муниципалитетов, по этой причине в каждый округ региона ярмарочный поезд доехать не сможет. При этом у жителей области будет все же будет возможность посетить ярмарки.

Мы приняли решение в этом году в каждом муниципалитете открыть свою маленькую рождественскую, новогоднюю ярмарку. И уже сегодня откроется 61 ярмарка. Все они будут оформлены по единому стандарту, и там будет только наша подмосковная продукция. Поэтому милости просим. Наталья Виртуозова, вице-губернатор Подмосковья

Как отметила вице-губернатор Подмосковья, с 6 по 8 января в Истре будет работать традиционная рождественская ярмарка "Азбука Рождества".

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