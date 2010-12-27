На наиболее загруженных дорогах Ленобласти дорожники устанавливают камеры для контроля скорости

Камеры для контроля скорости будут установлены на трассах, проходящих через Сертолово, Всеволожск, Янино и Старую Ладогу.

На наиболее загруженных региональных дорогах, проходящих через Сертолово, Всеволожск, Янино и Старую Ладогу дорожники устанавливают камеры для контроля скорости.

Работы ведутся по заказу государственного казенного учреждения "Ленавтодор" на трассах "Парголово — Огоньки" (Выборгское шоссе), "Санкт-Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск", Колтушском шоссе, "Санкт-Петербург — Морье" (Дорога жизни) и "Зуево — Новая Ладога". В Сертолово дополнительно ставят и так называемое "табло обратной связи с водителями": на нем будет высвечиваться скорость движения каждой проезжающей машины.

Кроме того, в порядке эксперимента на протяжении почти двух километров трассы "Парголово — Огоньки" в черте Сертолово дорожники поставили 647 сигнальных столбиков на осевую линию разметки: это поможет водителям четко видеть поток встречного транспорта и, тем самым, предотвратит возможные аварии.

Работа по снижению количества мест с большой концентрацией ДТП ведется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". До конца года планируется обезопасить 20 участков на 13 дорогах с наиболее интенсивным движением во Всеволожском, Волосовском, Волховском и Ломоносовском районах: на этих участках нанесут шумовые полосы, установят дополнительные знаки и светофоры.

Источник: пресс-служба ЛО