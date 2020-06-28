  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:25
33
Rybka123
Код вставки плеера

На границе Ингушетии и Северной Осетии были ранены четыре человека

0 0

Расследованием дела занимаются правоохранительные органы обеих регионов.

Пятеро мужчин устроили в районе границы Ингушетии и Северной Осетии перестрелку, в ходе которой погиб один ее участник. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Ингушетии.

Известно, что конфликт случился в пятницу, 26 июня у ресторана в северной окраине села Майское Северной Осетии На трассе остановились автомобили "Ниссан" и "ВАЗ", из которых вышли пятеро мужчин. После словесной перепалки стороны открыли огонь друг по другу. В результате все пятеро получили ранения, один позднее скончался в больнице. 

Расследованием дела занимаются правоохранительные органы Северной Осетии и МВД Ингушетии. Последних подключили, поскольку все пострадавшие ингуши. 

Видео: YouTube / In 7even

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии