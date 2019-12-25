Служба 122 была номинирована на общероссийскую премию.

На горячую линию по коронавирусу в Петербурге за 7 месяцев позвонили 130 тысяч человек. Об этом рассказали в телеграм-канале "Петербург против коронавируса" 22 ноября.

Горячая линия по вопросам, связанным с коронавирусом, куда можно дозвониться по телефонному номеру 122, заработала в Северной столице с апреля 2020 года. Здесь также можно получить консультацию по вопросам, связанным с ЖКХ, льготами, благоустройством и образованием.

Службу 122 номинировали на всероссийскую премию "Народное признание", а также она стала лауреатом в номинации "Сервисы в период пандемии".

Ранее мы сообщали о том, что в Смольном рассказали об уменьшении числа госпитализированных с коронавирусом. Нагрузка на систему здравоохранения остается очень высокой, написал глава Комздрава Дмитрий Лисовец.

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