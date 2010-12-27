На Зверинской иномарка столкнулась с автобусом, в котором были пассажиры 

К счастью, никто не пострадал.

В пятницу, 2 ноября, на Зверинской улице иномарка столкнулась с автобусом, в котором были пассажиры. Очевидцы сообщают, что никто не пострадал.

Ауди врезался в маршрутку, подушки стрельнули сообщает прохожий

На кадрах видно, что у легковушки силньо помят капот, бампер, выбиты фары и треснуто лобовое стелко. Автобус практически не пострадал.

На месте работают сотрудники ДПС и пожарные.

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Фото:ДТП и ЧП Петербург/ВК