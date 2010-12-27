На Зверинской иномарка столкнулась с автобусом, в котором были пассажиры 

В пятницу, 2 ноября, на Зверинской улице иномарка столкнулась с автобусом, в котором были пассажиры. Очевидцы сообщают, что никто не пострадал.
Ауди врезался в маршрутку, подушки стрельнули
сообщает прохожий
На кадрах видно, что у легковушки силньо помят капот, бампер, выбиты фары и треснуто лобовое стелко. Автобус практически не пострадал.
На месте работают сотрудники ДПС и пожарные.
Ранее мы сообщали о том, что в парке "Сосновая поляна" нашли труп 60-летнего мужчины с красными веками
Фото:ДТП и ЧП Петербург/ВК