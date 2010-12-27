Петербургский педофил изнасиловал 9-летнюю школьницу, второй жертве удалось спастись

На Юго-Западе Петербурга пойман педофил, напавший на двух младшеклассниц. Одну девочку ему удалось изнасиловать.

В Красносельском районе 30-летний педофил изнасиловал девятилетнюю девочку. До этого он пытался напасть еще на одну школьницу, но не получилось.

Инцидент произошел днем первого марта. Преступник напал на первую жертву в парадной дома между проспектом Героев и Ленинским. Тогда 11-летней школьнице удалось оказать сопротивление и выбежать из лифта на шестом этаже.

Неудовлетворенный результатом петербуржец нашел вторую “подопытную”. Спустя час он предпринял попытку второго изнасилования. Девятилетняя девочка оказалась слабее предыдущей, поэтому не сумела остановить злодеяние. После нападения педофил отобрал у пострадавшей третьеклассницы мобильный телефон и убежал.

Однако, долго разыскивать преступника правоохранительным органам не пришлось. Они установили что насильник живет в соседнем здании. В настоящее время он задержан и находится в отделении полиции. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Следователи занимаются проверкой записей с камеры видеонаблюдения.

Младшеклассницу пришлось госпитализировать с наружной травмой половых органов. Сейчас девочка находится в состоянии средней тяжести.

