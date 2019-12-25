На Витебской Сортировочной ночью вспыхнули две иномарки

С огнём справились менее чем за час.

В ночь на вторник, 1 декабря, в Купчино загорелись сразу две иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Информация о возгорании машин поступила в МЧС в 04:09 утра. Иномарки горели у дома № 26 на Витебской Сортировочной улице.

На месте возгорания работали девять спасателей на двух единицах техники. Они справились с огнём за час. Отмечается, что в результате пожара у автомобиля Toyota обгорел салон и моторный отсек, а у рядом стоящего Ford оплавилась дверь.

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