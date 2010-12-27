На Суздальском подростки скидывают с крыши стройматериалы

Начало августа в Петербурге ознаменовалось шалостями несовершеннолетних.

Утром 1 августа петербуржцы заметили подростков, которые забрались на крышу здания и начали скидывать вниз строительный мусор. По сведениям от местных жителей, площадкой для злоумышленников стал дом Культуры, расположенный на Суздальском проспекте.

Некоторые возмущены поведением школьников, требуя от очевидцев вызвать полицию. По информации от свидетелей событий, несовершеннолетних могут наказать за порчу имущества и другие правонарушения. Родителям "банды" могут выписать крупные штрафы.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб