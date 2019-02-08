Видео: на Ропшинской улице прорвало трубу

В пятницу, 8 февраля, в Петроградском районе Петербурга произошла коммунальная авария. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
По словам очевидцев, прорыв трубы случился вечером возле дома номер 6 на Ропшинской улице. В видеоролике видно, как и из-под земли бьет фонтан холодной воды, а на проезжей части образовалось настоящая озеро.
В "Водоканале" сообщили, что аварийная бригада уже выехала к месту происшествия. По предварительным данным, причиной аварии стало вытекание на трубе временного трубопровода.
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Видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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