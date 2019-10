На Reddit выбрали песни, которые станут классикой в будущем

Участниками опроса соцсети стали почти три тысячи пользователей.

Как сообщили на портале Buzzfeed, пользователи соцсети Reddit выбрали 28 песен из 2010-х годов, которые могут стать классическими через 20 лет. Первое место заняла песня Adele "Rolling in the Deep", которой, кстати, скоро исполнится 10 лет. Далее в списке – "Take Me To Church" от Hozier и "Wake Me Up" от Avicii. Также в топ вошли композиции от Канье Уэста, Кэти Перри, Леди Гага и других известных исполнителей. В списке – романтичные баллады, танцевальные хиты и духоподъемная рок-музыка.

