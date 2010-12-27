Электрика из Петербурга убило током

В красногвардейском районе нашли тело электрика

11 ноября на территории подстанции на улице Коммуны было обнаружено тело мужчины, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Труп обнаружили около 13 часов на территории подстанции «Восточная коммунальная» у дома 7 по улице Коммуны. Прибывшие на место службы установили, что мужчина скончался в результате поражения электрическим током.

Ведется проверка. Правоохранительные органы устанавливают личность и обстоятельства неизвестного мужчины. По предварительной версии работника ударило высоковольтным разрядом во время выполнения работ по ремонту щитка.