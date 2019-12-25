В Ростове-на-Дону от удара током на детской площадке погиб ребенок

От удара током мальчик упал и разбил голову.

В Ростове-на-Дону на детской площадке погиб 7-летний мальчик.

Региональные следственные органы СКР сообщают, что вечером 19 июля во дворе многоквартирных домов погиб ребенок. По версии следствия, ребенок, перелезая через бетонное ограждение на детскую площадку, задел электрический столб освещения. Мальчика ударило током, и он упал с высоты 2 метров. При падении он разбил голову, получив серьезную черепно-мозговую травму, которая привела к смерти.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие надлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". В ходе расследования уголовного дела следствием будет дана правовая оценка действиям работникам товарищества собственников жилья. Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: СУ СК РФ по Ростовской области