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На Пироговской набережной из реки извлекли полуголый труп
Сегодня, 12:31
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Asyaromanenkova
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На Пироговской набережной из реки извлекли полуголый труп

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Из Невы в районе Пироговской набережной извлекли тело неизвестного. На трупе частично нет одежды.

Пугающее зрелище увидели прохожие напротив дома 7 на Пироговской набережной. Поисково-спасательная группа извлекла из воды тело неизвестного мужчины. На место уже прибыли правоохранительные органы и скорая помощь. Об наодке прохожие в экстренные службы сообщили около полудня.

На Пироговской набережной из реки извлекли полуголый труп

Судя по фото, тело неизвестного частично без одежды, также нет одного кроссовка. Информации о примерном возрасте погибшего пока нет. Полиция выясняет информацию о личности. Устанавливаются обстоятельства смерти утопленника. Очевидцы увидели тело недалеко от крейсера "Аврора".

На Пироговской набережной из реки извлекли полуголый труп

На Пироговской набережной из реки извлекли полуголый труп

Фото: Мегаполис

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Теги: новости спб , происшествия спб , утопленник на пироговской
Категории: Происшествия

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