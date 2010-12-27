На Пироговской набережной из реки извлекли полуголый труп

Из Невы в районе Пироговской набережной извлекли тело неизвестного. На трупе частично нет одежды.

Пугающее зрелище увидели прохожие напротив дома 7 на Пироговской набережной. Поисково-спасательная группа извлекла из воды тело неизвестного мужчины. На место уже прибыли правоохранительные органы и скорая помощь. Об наодке прохожие в экстренные службы сообщили около полудня.

Судя по фото, тело неизвестного частично без одежды, также нет одного кроссовка. Информации о примерном возрасте погибшего пока нет. Полиция выясняет информацию о личности. Устанавливаются обстоятельства смерти утопленника. Очевидцы увидели тело недалеко от крейсера "Аврора".

Фото: Мегаполис