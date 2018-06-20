Под его руководством был построен целый ряд городских храмов и церквей.

В пятницу, 12 апреля, на Петроградской стороне открыли мемориальную доску в честь архитектора Петербургской епархии. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания города.

Так, табличку установили на фасаде дома № 11 на Гатчинской улице, где жил и работал архитектор Андрей Аплаксин. На мероприятии присутствовали епископ Кронштадтский Назарий, депутаты петербургского парламента, а также внучка Аплаксина - Ольга Дмитриева.

Под руководством Андрея Аплаксина был построен целый ряд городских храмов и церквей.

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Фото:пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга