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На Петроградской стороне открыли мемориальную доску в честь архитектора Петербургской епархии
Сегодня, 22:41
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IRINA_CHALKINA

На Петроградской стороне открыли мемориальную доску в честь архитектора Петербургской епархии

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Под его руководством был построен целый ряд городских храмов и церквей.

В пятницу, 12 апреля, на Петроградской стороне открыли мемориальную доску в честь архитектора Петербургской епархии. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания города.

Так, табличку установили на фасаде дома № 11 на Гатчинской улице, где жил и работал архитектор Андрей Аплаксин. На мероприятии присутствовали епископ Кронштадтский Назарий, депутаты петербургского парламента, а также внучка Аплаксина - Ольга Дмитриева.

Под руководством Андрея Аплаксина был построен целый ряд городских храмов и церквей.

Ранее мы сообщали о том, что В сети появилось видео обрушения потолка в петербургском аквапарке

Фото:пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Теги: новости спб, общество, открытие мемориальный доски
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура,

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