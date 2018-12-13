Горящую квартиру на Петроградке тушили 12 пожарных

Известно, что в квартире загорелись два квадратных метра ванной комнаты.

В пятницу, 10 мая, в Петроградском районе Санкт-Петербурга загорелась многокомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Как стало известно, пожар случился в доме номер 22 на улице Куйбышева. О пожаре очевидцы сообщили дежурному в 19.32. На место прибыли три единицы техники и 12 человек личного состава. Огонь потушили в 20.02.

Информация о пострадавших не поступала. Известно, что в квартире загорелись два квадратных метра ванной комнаты.

Фото: Piter.TV