На "Обводном канале" мужчина использовал мост в качеств спортивного снаряда для нырка в воду

В Московском районе Петербурга вечером 5 августа мужчина решил экстремально искупаться в реке. Очевидцы рассказали, что один и жителей города забрался на переправу моста на Обводном канале и использовал его в качестве трамплина. Инцидент произошел около торгового комплекса "Лиговъ". Прыжок в воду получился удачным, поэтому петербуржец поплыл дальше. Его не смутила дождливая погода и низкая температура в воде.

Как отмечают очевидцы, мужчина немного поплавал по кругу, а затем направился в сторону бортика. Ему удалось зацепиться за конструкцию, у которой он и дождался помощи. Свидетели событий отмечают, что пловца удалось вытащить до того, как он замерз. Он не пострадал.

Фото и видео: Piter.tv