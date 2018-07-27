На Невском проспекте сбили молодого человека прямо на пешеходном переходе

Молодой человек лежит без сознания прямо на пешеходном переходе, очевидцы вызвали скоруюю

Вечером 27 июля, в центре города, На Невском проспекте сбили молодого человека. Очевидцы отмечают, что все случилось так внезапно, что никто из прохожих даже не понял, как все произошло.

Надо в шлеме дорогу переходить,со страховым полисом ,желательно расширенным,в левом кармане.В правом завещание в пользу "Единой России", шутит очевидец.

На кадрах видно, что молодой мужчина лежит на животе без сознания прмо на пешеходном переходе. Вокруг столпились люди. Около пострадавшего стоит два мужчины, один из них в мотоциклистком шлеме.

Прохожие сообщили, что на место аварии приехали медики и сотрудники ДПС.

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК