На Московсоком шоссе произошла страшная авария с участием фуры и легковушки

Утром 18 октября на Московском шоссе произошло серьезное ДТП. Есть пострадавшие

18 октября около 9 утра на Московском шоссе в сторону города случилось ДТП с участием легкового Citroen и фуры. Как сообщают очевидцы, легковушка оказалась на встречной полосе, где столкнулась с фурой.

Водитель Citroen смог выбраться сам, но в груде метала, в которую превратился автомобиль, остался неподвижно лежать пассажир. О его состоянии на данный момент ничего не известно. На место происшествия уже прибыли спасатели и наряд ГИБДД. Обстоятельства аварии выясняются. Образовалась пробка.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург