Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
На Московсоком шоссе произошла страшная авария с участием фуры и легковушки
Сегодня, 9:41
0
nadiputintseva
615

На Московсоком шоссе произошла страшная авария с участием фуры и легковушки

0
 
 

Утром 18 октября на Московском шоссе произошло серьезное ДТП. Есть пострадавшие

18 октября около 9 утра на Московском шоссе в сторону города случилось ДТП с участием легкового Citroen и фуры. Как сообщают очевидцы, легковушка оказалась на встречной полосе, где столкнулась с фурой.

На Московсоком шоссе произошла страшная авария с участием фуры и легковушки

 Водитель Citroen смог выбраться сам, но в груде метала, в которую превратился автомобиль, остался неподвижно лежать пассажир. О его состоянии на данный момент ничего не известно. На место происшествия уже прибыли спасатели и наряд ГИБДД. Обстоятельства аварии выясняются. Образовалась пробка.

На Московсоком шоссе произошла страшная авария с участием фуры и легковушки

 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург                                                                                                                                                                       

Все новости района
Теги: дтп , новости спб
Категории: ДТП Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5